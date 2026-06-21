Оперштаб: Один человек погиб при атаке ВСУ на паром «Панагия» в Керченском проливе
В ночь на 21 июня украинские БПЛА совершили атаку на пассажирский паром «Панагия» в Темрюкском районе Краснодарского края. В результате налета один человек погиб, ещё один ранен. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края в своем «Максе».
По данным оперштаба, кроме того, в результате атаки БПЛА произошёл пожар на нефтяном терминале в посёлке Чушка, а в Тихорецком и Белоглинском районах обломки беспилотников упали в частном жилом секторе. В станице Фастовецкой повреждена летняя кухня в одном из домовладений, в станице Успенской - кровля дома. Никто из людей не пострадал.
В оперштабе также сообщили, что Керченская переправа с 21 июня приостановила работу. В связи с закрытием проезда для большегрузов по Крымскому мосту, водителям рекомендовано воспользоваться альтернативной трассой Р-280, которая проходит через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате ночных атак ВСУ на Керченский полуостров погибли четыре человека, еще 28 получили ранения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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