Россияне отказываются от поездок в Крым в июне, отмен на июль-август пока не так много, рассказала председатель межрегиональной общественной организации «Ассоциация малых отелей Крыма и Севастополя» Наталья Стамбульникова в беседе с НСН.

С 24 мая по 6 июня 2026 года число гостиничных бронирований в Крыму сократилось на 31% год к году. Севастополь потерял 40%. Число отмен отдыха на полуострове выросло вдвое. Это связано с начавшимся в регионе топливным кризисом: туристы массово планировали ехать в Крым на своих машинах или автобусах из-за ограничений в работе местного аэропорта, пишет «Коммерсант». Стамбульникова рассказала, как обстоят дела в регионе.