Талоны на заправку: Россияне отменили 30% поездок в Крым
Наталья Стамбульникова заявила НСН, что продуктового коллапса в регионе нет, а туристам выдают талоны на заправку.
Россияне отказываются от поездок в Крым в июне, отмен на июль-август пока не так много, рассказала председатель межрегиональной общественной организации «Ассоциация малых отелей Крыма и Севастополя» Наталья Стамбульникова в беседе с НСН.
С 24 мая по 6 июня 2026 года число гостиничных бронирований в Крыму сократилось на 31% год к году. Севастополь потерял 40%. Число отмен отдыха на полуострове выросло вдвое. Это связано с начавшимся в регионе топливным кризисом: туристы массово планировали ехать в Крым на своих машинах или автобусах из-за ограничений в работе местного аэропорта, пишет «Коммерсант». Стамбульникова рассказала, как обстоят дела в регионе.
«Если говорим об отмене в 30%, то 20% - это июнь, 10% идет на июль-август. Самое главное – продуктового коллапса нет, продукты есть. Наши жители, к сожалению, решили делать запасы, как во времена ковида. Зачем делать конец света? Сами себе проблемы создают. Абсолютно точно есть отмены бронирований, это больше касается июня, на ближайшие даты. Это связано даже больше не с топливом, так как канистры в сто литров можно провозить через Крымский мост. Этого достаточно, чтобы путешествовать по Крыму. У нас есть горячая линия, туристам выдаются талоны на заправку, проблем нет. Июнь месяц по потоку будет у нас не самый лучший, но я думаю, что ситуация стабилизируется. Июль, август и сентябрь восполнят количество туристов, даже, возможно, октябрь, если будет теплый. Многие люди переносят даты поездок, не отменяют», - рассказала она.
В Крыму и Севастополе продолжаются перебои с топливом. С конца мая из‑за сложностей с логистикой и ремонтом на нефтеперерабатывающих заводах ввели лимит на бензин АИ‑95 — не более 20 литров в одни руки в сутки. С 31 мая бензин в приоритетном порядке отпускают коммунальной и социальной технике, а также по талонам без ограничений.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Белгороде украинский БПЛА упал на крышу многоквартирного дома
- Офис в законе: Что известно о драмеди «Адвокаты» с Вилковой
- Катя Лель рассказала, чего ждет от возрожденной «Фабрики звезд»
- Катя Лель раскрыла планы по выдвижению в Госдуму
- Талоны на заправку: Россияне отменили 30% поездок в Крым
- Российские синхронисты выиграли золото в комбинации на юношеском ЧЕ
- На севере Крыма приостановили движение пригородных поездов
- Каллас: Против Ирана впервые введут санкции за нарушение свободы судоходства
- Прилепин решил пока не продлевать контракт для участия в СВО
- На Филиппинах 12 человек погибли в результате землетрясения