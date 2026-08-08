Пентагон рассекретил дело о падении НЛО с телом в Бразилии
Пентагон обнародовал новую партию документов и видео по неопознанным летающим объектам, в том числе ведомство расследовало падение металлической сферы с человеческим телом внутри в Бразилии. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что в ноябре 1963 года НЛО упал в муниципалитете Конди в бразильском штате Баия. Объект образовал яму глубиной четыре метра.
«Загадочная сфера имеет окнообразные отверстия, закрытые толстым стеклом. Внутри находится человеческое тело, одетое в плотную одежду», – указано в документе.
При этом на одежде были надписи, расшифровать которые не удалось.
Ранее в США опубликовали 40 новых рассекреченных файлов о НЛО и различных аномалиях.
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