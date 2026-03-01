СМИ: Запасы снарядов США и Израиля могут истощиться через несколько дней
Запасы снарядов у США и Израиля могут истощиться за несколько дней, сообщает Bloomberg.
Это может произойти, если Иран продолжит наносить удары с той же интенсивностью, что и сейчас. По данным агентства, способность США, Израиля и арабских стран Персидского залива противостоять ответным атакам Тегерана будет зависеть от количества перехватчиков ракет, которые у них есть.
Для защиты от такого оружия требуется еще большее количество перехватчиков. Типичная военная доктрина предусматривает запуск 2-3 ракет по каждой приближающейся цели, чтобы увеличить шансы на ее поражение.
Ранее иранский беспилотник сбили рядом с Бурдж-Халифой в Дубае, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
