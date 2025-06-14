Актера Кологривого эвакуировали из Ирана в Азербайджан

Актер был среди россиян, вывезенных из зоны конфликта на Ближнем Востоке.

Информацию об эвакуации артиста подтвердили РИА Новости в пресс-службе российского посольства в Баку.

Ранее из Ирана эвакуировали 56 россиян, среди которых оказался и режиссер Федор Бондарчук со своей съемочной группой. Он снимал в Иране приключенческую драму по мотивам повести братьев Стругацких «Трудно быть богом». Всего планируется эвакуация 88 граждан РФ, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

