Актера Кологривого эвакуировали из Ирана в Азербайджан

Российского актера Никиту Кологривого эвакуировали из Ирана в Азербайджан, сообщил азербайджанский телеканал CBC TV.

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Актер был среди россиян, вывезенных из зоны конфликта на Ближнем Востоке.

Информацию об эвакуации артиста подтвердили РИА Новости в пресс-службе российского посольства в Баку.

Ранее из Ирана эвакуировали 56 россиян, среди которых оказался и режиссер Федор Бондарчук со своей съемочной группой. Он снимал в Иране приключенческую драму по мотивам повести братьев Стругацких «Трудно быть богом». Всего планируется эвакуация 88 граждан РФ, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Евгений Мессман
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