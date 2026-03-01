В Иране начались митинги после убийства Хаменеи

О толпе скорбящих по Хаменеи граждан в городе Урмии передает «Fars». Также издание опубликовало кадры, на которых видно, как женщины в городе Дехдашти оплакивают аятоллу, держа в руках его фотографию. На другом видео заметны плачущие мужчина и мальчик у мечети Имама Резы в Мешхеде.

«Tasnim» сообщало, что паломники у мавзолея в Мешхеде скандировали лозунги против США и Израиля, держа фотографию верховного лидера Ирана.

1 марта в ИРИ официально подтвердили гибель Али Хаменеи. Во время атаки также погибли несколько членов его семьи и ряд высокопоставленных иранских военных, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».