В Иране начались митинги после убийства Хаменеи
В Иране после ликвидации в результате американско-израильской атаки верховного лидера аятоллы Али Хаменеи начались митинги. Кадры беспорядков публикуют иранские агентства.
О толпе скорбящих по Хаменеи граждан в городе Урмии передает «Fars». Также издание опубликовало кадры, на которых видно, как женщины в городе Дехдашти оплакивают аятоллу, держа в руках его фотографию. На другом видео заметны плачущие мужчина и мальчик у мечети Имама Резы в Мешхеде.
«Tasnim» сообщало, что паломники у мавзолея в Мешхеде скандировали лозунги против США и Израиля, держа фотографию верховного лидера Ирана.
1 марта в ИРИ официально подтвердили гибель Али Хаменеи. Во время атаки также погибли несколько членов его семьи и ряд высокопоставленных иранских военных, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
