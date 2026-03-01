МО: За ночь ПВО сбили 27 БПЛА ВСУ
1 марта 202610:00
Минувшей ночью 1 марта российские силы ПВО ликвидировали 27 беспилотников ВСУ над территорией страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что восемь украинских дронов были уничтожены над Брянской областью, по семь — над Белгородской и Курской. Еще по два БПЛА, добавили в МО, удалось сбить над Тульским и Орловским регионами, а также один — над Ростовским.
Ранее в Минобороны РФ объявили об освобождении населенных пунктов Нескучное в Харьковской области и Горькое в Запорожской, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
