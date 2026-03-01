Из-за ограничений над ОАЭ «Победа» отменила часть рейсов в Дубай и Абу-Даби

Отмечается, что речь идет о ряде рейсов в Дубай и из него, а также в/из Абу-Даби. В компании подчеркнули, что все службы организации работают в усиленном режиме, обеспечивая информирование и обслуживание пассажиров.

1 марта рейсы в Дубай и Абу-Даби и обратно из этих городов также отменили авиакомпании «Аэрофлот» и «S7». Кроме того, СМИ писали, что к ограничениям на полеты в ОАЭ присоединились перевозчики «Уральские авиалинии» и «Flydubai». 28 февраля дубайские аэропорты приостановили работу на неопределенный срок из-за обострения конфликта Ирана с Израилем и США.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что Иран вновь атаковал Израиль и ОАЭ. В Дубае слышны взрывы, есть пострадавшие, передает «Радиоточка НСН».