АТОР: Около 8 тысяч туристов не могут вернуться в РФ из-за закрытия неба

Известно, что временные ограничения на полеты в том числе были введены в ОАЭ и Катаре, что затронуло не только путешественников с прямых рейсов, но и транзитных пассажиров. Вице-президент АТОР Артур Мурадян рассказал, что у основной массы из указанных россиян есть билеты авиакомпаний «Emirates», «Qatar Airways», «Air Arabia», «Flydubai», «Oman Air» и «Gulf Air». Отмечается, что многие российские туристы использовали эти страны в качестве хабов для поездок в Азию и на острова Индийского океана.

В АТОР подчеркнули, что ситуация остается сложной, но решаемой. По данным источника, туроператоры, в частности компании «Space Travel», «PAC GROUP» и «ПАКС», расселяют путешественников в отелях там, где они находятся. При этом уточняется, что некоторые туристы, не дожидаясь нормализации обстановки, приобретают альтернативные билеты для полетов через Турцию и Китай.

Ранее об отмене полетов в Дубай и Абу-Даби заявили представители авиакомпаний «Победа», «Аэрофлот», «S7», «Уральские авиалинии» и «Flydubai», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».