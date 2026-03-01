СМИ: Саудовская Аравия с Израилем лоббировали операцию против Ирана
Саудовская Аравия с Израилем лоббировали операцию против Ирана, сообщает Washington Post.
По данным издания, американский лидер Дональд Трамп начал атаку после того, как лидеры Израиля и Саудовской Арабии неделями прилагали усилия, чтобы пролоббировать ее. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман несколько раз созванивался с президентом США за последние месяцы, чтобы пролоббировать атаку со стороны Вашингтона, несмотря на его публичные призывы к дипломатии.
Ранее стало известно, что запасы снарядов США и Израиля могут истощиться через несколько дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
