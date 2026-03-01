СМИ: Иранский беспилотник сбили рядом с Бурдж-Халифой в Дубае
1 марта 202604:15
Беспилотник Ирана перехватили рядом с небоскребом Бурдж-Халифа в Дубае, сообщают местные СМИ.
Дрон сбили в воздухе неподалёку от башни. На появившихся кадрах видно, как БПЛА уничтожают рядом с самым высоким зданием в мире.
Ранее стало известно, что в Дубае был атакован аэропорт и отель-парус, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
