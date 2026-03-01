Трамп пообещал Ирану новый удар «невиданной силы»
Американский президент Дональд Трамп пообещал Ирану новый удар «невиданной ранее силы», в случае, если Тегеран пойдет на интенсификацию ударов. Об этом лидер США написал на своей странице в одной из соцсетей.
Перед этим в Корпусе стражей исламской революции Ирана (КСИР) анонсировали проведение «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США в ближайшее время, передает агентство «Fars». Иранский президент Масуд Пезешкиан также подчеркнул, что убийство верховного лидера аятоллы Али Хаменеи в результате американо-израильской атаки является преступлением, которое не останется без ответа.
Ранее Дональд Трамп заявил, что военная операция против Ирана будет беспрерывно продолжаться всю неделю или столько, сколько потребуется для достижения поставленных целей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
