СМИ: Иран вновь атаковал Израиль и ОАЭ

По словам очевидцев, в Дубае слышны взрывы. Канал писал, что атаке со стороны Ирана подвергся и Кувейт.

Кроме того, издание передавало, что после перехвата ракет над небом Дубая были ранены два человека. Согласно информации источника, обломки беспилотников, перехваченных системами ПВО, упали во дворы двух домов в городе. Отмечается, что пострадавшим была оказана необходимая медпомощь.

28 февраля в ответ на атаку Израиля и США Иран ударил по американским военным базам на Ближнем Востоке. В результате этого, например, в ОАЭ обломки ракет упали на несколько туристических объектов и аэропорт Дубая. В одном из отелей начался пожар, есть пострадавшие при атаке на авиагавань, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».