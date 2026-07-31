Налоговая ласточка: Как будут следить за доходами и расходами россиян
Вадим Засько рассказал НСН о правовых противоречиях нового формата выявления незадекларированных доходов.
С одной стороны, закон не обязывает граждан раскрывать источники финансирования своих приобретений. С другой — налоговики могут расценить покупку активов как признак сокрытия доходов, сказал НСН декан Финансового университета при Правительстве РФ Вадим Засько.
Налоговая начала запрашивать у неработающих россиян, покупающих дорогие автомобили, яхты и недвижимость, объяснения о происхождении средств. По словам экспертов, ФНС тестирует механизм вменения доходов на основе расходов, и в будущем такая практика может стать массовой. Засько отметил, что мониторинг расходов физлиц — это не разовая мера, а начало масштабной трансформации налогового контроля.
«С одной стороны, прямолинейное толкование действующей нормативно‑законодательной базы, регулирующей систему налогового контроля в отношении физических лиц, никоим образом не фиксирует обязанность граждан раскрывать источники финансирования своих приобретений, и, соответственно, расходы на приобретение недвижимости, например, не могут являться самостоятельным объектом налогового контроля. Но, с другой стороны, налоговые органы могут трактовать приобретение в собственность активов как фактор сокрытия доходов, то есть налоговой базы по НДФЛ, и начать в отношении физического лица выездную налоговую проверку, нацеленную как раз на установление незадекларированных доходов, с крайне неприятными последствиями, включающими в себя доначисление налога, пени и штрафы, а в отдельных случаях — и уголовное наказание. И в этой связи, конечно, не стоит игнорировать подобного рода запросы», — сказал собеседник НСН.
Многие не учитывают, что даже подарки могут стать объектом налогообложения. Засько обратил внимание на нюансы декларирования подаренного имущества и подчеркнул важность документального подтверждения легальности доходов:
«Более того, хочу напомнить, что даже подаренное движимое или недвижимое имущество, или денежные средства на их приобретение, является облагаемым доходом и должно декларироваться с уплатой соответствующего налога на доходы физических лиц, за исключением подарков от близких родственников. Однако при подготовке ответа стоит чётко понимать, что для налоговых органов важна не форма, а содержание. То есть убедить в налоговой легальности доходов, за счёт которых приобретались активы, возможно только в случае документарного подтверждения. Например, реализация ранее приобретённого имущества или использование накоплений. Ну и, конечно, использование заёмных средств», — указал эксперт.
По его словам, текущий подход — лишь начало масштабной трансформации налогового контроля. Он прогнозирует дальнейшее расширение мониторинга финансовой истории граждан.
«Вместе с тем это, по моему мнению, первая ласточка и, так сказать, первый контур в наметившейся конструкции налогового контроля граждан через мониторинг их расходов. Последующая активность налоговых органов, по моему мнению, будет направлена на расширение круга лиц, а также более детальное погружение в ретроспективу исследования финансовой истории. Также хочу отметить, что я неоднократно на протяжении целого ряда лет говорил о том, что налоговые органы в обязательном порядке придут в процессе эволюции своего контрольного инструментария и развития цифровой и информационной обеспеченности именно к модели прямого контроля и доходов, и расходов физических лиц как естественных бенефициаров любой экономической активности и любой схемы уклонения от уплаты налогов, в том числе и в сегменте юридических лиц. Сегодняшние новости, по сути, формируют только одно — понимание ближайших перспектив развития налогового контроля, а также перспективы законодательного урегулирования системы налогового администрирования физических лиц», — добавил Засько.
Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил «Радиоточке НСН», что в России нельзя повышать НДС, но необходимо перейти к прогрессивной шкале в рамках НДФЛ, чтобы повысить налоги для богатых.
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