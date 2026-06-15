«Вчерашний день»: Экономист назвал риски роста наличных расчетов
Проблемы с безналичной оплатой и уход экономики в тень привели к росту наличных платежей, заявил НСН экономист Александр Разуваев.
Рост наличных платежей негативно влияет на экономику и на ставки по вкладам, но ситуация не изменится, пока будут сохраняться проблемы с безналичной оплатой и желанием бизнеса уйти в тень, заявил НСН финансовый аналитик, экономист Александр Разуваев.
Весной этого года каждая третья покупка в России была оплачена бумажными деньгами. По сравнению с прошлым годом их доля выросла сразу на 5 п.п. — до 30,2%. Причинами стали перебои с мобильным интернетом, рост теневого сектора и стремление бизнеса экономить на эквайринге. Кроме того, россияне снова стали хранить сбережения «под матрасом».
«Пока есть риски возникновения проблем с безналичной оплатой — банковскими приложениями и картами, — этот тренд сохранится. Плюс это ещё реакция на уход экономики в тень. Многие сервисные компании, даже некоторые рестораны, переходят на наличные расчёты. Закончится такая тенденция вместе с СВО, не раньше», — прогнозирует Разуваев.
По его словам, увеличение наличных расчетов негативно сказывается на экономике в целом.
«Для экономики это не очень хорошо. Деньги уходят из банковской системы, то есть они не работают на экономику. Налогооблагаемая база становится меньше, процент по вкладам — меньше, уровень преступности растёт, потому что там, где наличные расчёты, — там и криминал. На этом фоне мы не выглядим как современная экономика, потому что наличные расчёты — это вчерашний день. Есть страны, где доля безналичных расчётов составляет почти 100%. Плюс, как только цифровой рубль запустится с сентября‑октября, 15–20% расчётов уйдёт в цифровую валюту. То есть деньги опять уйдут из банковской системы», — пояснил экономист.
Насколько существенны будут потери банков от снижения комиссий за эквайринг, станет понятно к концу лета. Но уже сейчас ясно, отмечает Разуваев, что ставки по вкладам поползут вниз.
«Потери достаточно существенные. Но мы пока не видим этого, потому что международная отчётность за полугодие будет опубликована в августе. Банки постараются компенсировать эти потери за счёт ставок по вкладам», — добавил собеседник НСН.
Ранее Александр Разуваев рассказал в беседе с НСН, что россиянам стоит выбирать рублевые депозиты, но в долгосрочной перспективе лучше покупать золото.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Вчерашний день»: Экономист назвал риски роста наличных расчетов
- Эксперт объяснил, почему Patriot не смог сбить российский «Циркон»
- Финляндия предложила не пускать российских граждан на пляжи Европы
- Автомобилистам рассказали, чем опасен бензин «Евро-3»
- В Госдуме предупредили о фатальных последствиях второго фронта в Приднестровье
- Близкие Пьера Нарцисса договорились о разделе многомиллионного наследства
- В Госдуме жестко ответили на угрозу НАТО в адрес Калининграда и Петербурга
- Фадеев не стал предъявлять претензий директору Линды
- Курский чиновник опроверг информацию о своей грубости на заседании правительства
- Посольство РФ: Гаага тестирует лагеря для российских военнопленных