Рост наличных платежей негативно влияет на экономику и на ставки по вкладам, но ситуация не изменится, пока будут сохраняться проблемы с безналичной оплатой и желанием бизнеса уйти в тень, заявил НСН финансовый аналитик, экономист Александр Разуваев.

Весной этого года каждая третья покупка в России была оплачена бумажными деньгами. По сравнению с прошлым годом их доля выросла сразу на 5 п.п. — до 30,2%. Причинами стали перебои с мобильным интернетом, рост теневого сектора и стремление бизнеса экономить на эквайринге. Кроме того, россияне снова стали хранить сбережения «под матрасом».

«Пока есть риски возникновения проблем с безналичной оплатой — банковскими приложениями и картами, — этот тренд сохранится. Плюс это ещё реакция на уход экономики в тень. Многие сервисные компании, даже некоторые рестораны, переходят на наличные расчёты. Закончится такая тенденция вместе с СВО, не раньше», — прогнозирует Разуваев.