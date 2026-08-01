Налоговая приостановила операции по счетам трех компаний блогера Влада А4

С декабря 2025 года по июль 2026-го налоговая приняла семь решений о приостановлении операций по счетам этих фирм. При этом в случае «А4 Кидс Кузьминки» они были заблокированы из-за «принятия налоговым органом решения о взыскании задолженности». Отмечается, что долг фирмы по налогам составляет более 2,29 млн рублей.

По аналогичной причине были вынесены постановления о блокировке счетов «А4 Магазин». Долг этой компании по единому налоговому счету составляет свыше 1,1 млн рублей. При этом счета «Дпиццы северо-восток» были заблокированы из-за «непредставления налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока».

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Влад Бумага через суд пытался взыскать 200 тысяч рублей с вьетнамских продавцов за торговлю одеждой с его изображением.