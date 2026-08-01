Налоговая приостановила операции по счетам трех компаний блогера Влада А4
Налоговая приостановила операции по счетам трех компаний, одним из учредителей которых является блогер Влад А4 (Владислав Бумага). Об этом сообщает РИА Новости.
Известно, что у двух из этих фирм долг по налогам составляет 3,4 млн рублей. По данным источника, знаменитость является одним из учредителей компании «А4 Кидс Кузьминки». Основной вид деятельности этой фирмы — «организация отдыха и развлечений». Блогер владеет ее 25%.
К тому же, Бумага числится одним из учредителей организаций «А4 Магазин» и «Дпицца северо-восток». Знаменитости принадлежат 39% и 5% долей соответственно.
С декабря 2025 года по июль 2026-го налоговая приняла семь решений о приостановлении операций по счетам этих фирм. При этом в случае «А4 Кидс Кузьминки» они были заблокированы из-за «принятия налоговым органом решения о взыскании задолженности». Отмечается, что долг фирмы по налогам составляет более 2,29 млн рублей.
По аналогичной причине были вынесены постановления о блокировке счетов «А4 Магазин». Долг этой компании по единому налоговому счету составляет свыше 1,1 млн рублей. При этом счета «Дпиццы северо-восток» были заблокированы из-за «непредставления налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока».
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Влад Бумага через суд пытался взыскать 200 тысяч рублей с вьетнамских продавцов за торговлю одеждой с его изображением.
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