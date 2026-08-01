СМИ: ВСУ направили элитную бригаду к границе Брянской области
ВСУ перебросили боевые группы 1-й отдельной элитной бригады территориальной обороны на границу Черниговской и Брянской областей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры России.
«…Боевые группы некогда элитной 1-й обр ТерО», - говорится в материале.
По информации источника, подразделения 118-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые до этого были отправлены из Запорожской области в Сумскую, передислоцировали в лесные массивы Черниговской области.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что ВС РФ поразили украинские военные объекты в Киеве и Киевской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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