Сухой Лог признали крупнейшим месторождением золота в РФ
В России крупнейшим месторождением золота признали Сухой Лог, расположенный в Иркутской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минприроды РФ.
Отмечается, что запасы этого месторождения превышают 2,7 тысячи тонн.
При этом в ведомстве рассказали, что в тройку лидеров также входят Наталкинское в Магаданской области (1,385 тысячи тонн) и Олимпиадинское месторождение в Красноярском крае (949,4 тонны). В министерстве добавили, что общие запасы этих крупнейших объектов достигают свыше 30% от всех в стране.
Ранее заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко сообщила, что золото стало лидером по росту стоимости среди основных металлов в мире, и оно с 2000 по 2025 год подорожало в 12 раз, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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