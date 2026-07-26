Сухой Лог признали крупнейшим месторождением золота в РФ

Отмечается, что запасы этого месторождения превышают 2,7 тысячи тонн.

При этом в ведомстве рассказали, что в тройку лидеров также входят Наталкинское в Магаданской области (1,385 тысячи тонн) и Олимпиадинское месторождение в Красноярском крае (949,4 тонны). В министерстве добавили, что общие запасы этих крупнейших объектов достигают свыше 30% от всех в стране.

Ранее заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко сообщила, что золото стало лидером по росту стоимости среди основных металлов в мире, и оно с 2000 по 2025 год подорожало в 12 раз, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».