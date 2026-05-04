Экономист раскрыл, к чему приведет запрет на вывоз золота из России
Евгений Змиев и Ярослав Кабаков объяснили в эфире НСН, почему государство начинает контролировать золотые потоки.
Запрет на вывоз золота из России можно считать политическим решением, так как с экономической точки зрения вывоз выгоден стране, рассказал НСН экономист Евгений Змиев.
Запрет на вывоз из России аффинированного золота в слитках общим весом более 100 граммов вступил в силу. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным в конце марта. Змиев назвал это решение парадоксальным.
«Это попытка сохранить капитал внутри страны, чтобы люди не вывозили золото за рубеж. Это парадоксальное решение, потому что в России на фоне санкций избыток золота. Основным покупателем теперь является население. Если бы население покупало золото и вывозило, это было бы плюсом для экономики страны, но политическое решение принято иное. Это больше минус для экономики, чем плюс. Более того, если есть запрет, всегда найдутся теневые деятели, которые могут этот процесс настроить при необходимости. Нам нужно улучшать обмен активами вопреки санкциям, а не наоборот. Что касается покупки золота, мировые цены находятся на максимуме. Покупка сейчас предполагает убытки, так как ждем откат цен. Это будет прибыльным в проекте на 10 лет и дольше. Пока я бы не рекомендовал вкладываться в золото», - отметил он.
А директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков подчеркнул, что таким образом государство контролирует бизнес, а не физические лица.
«Это связано с тем, что золото позволило нивелировать часть проблем с валютами. Прошла легализация по обороту золота среди физических лиц. Теперь золото можно использовать как механизм вывода капитала. Обычный россиянин для вывоза золото не покупает, физические лица используют золото для диверсификации своих накоплений. Но бизнес может проводить расчеты в золоте, оборот сильно вырос. Конечно, можно взять золото с собой в Турцию в тур, но такого не происходит», - добавил он.
Налог с процентов на вклады не затрагивает большинство россиян, а самых богатых вкладчиков не беспокоит, уходить в другие инструменты никто не планирует, заявил НСН эксперт по финансовым рынкам, аналитик Дмитрий Голубовский.
Материал носит исключительно ознакомительный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Горячие новости
- Экономист раскрыл, к чему приведет запрет на вывоз золота из России
- Минпромторг: Исключение техники из параллельного импорта не изменит ассортимент
- Фицо заявил о намерении встретиться с Путиным во время визита в Москву
- Из экономиста в продавца: На кого чаще всего переучиваются россияне
- В Белгородской области при атаках ВСУ один человек погиб и семеро были ранены
- Грант или сотни тысяч: Как отправить ребенка в лучший детский лагерь
- Американист объяснил, почему Трампу не светит успех на Кубе
- Нестабильный сейф: Европа выводит золото из США, опасаясь блокировок
- В Госдуме Зеленскому пригрозили жестким ответом на попытку сорвать парад Победы
- Березуцкий или Игнашевич? Булыкин назвал преемников Челестини в ЦСКА