Кирьянов раскрыл, как Китай помогает цифровому суверенитету России
Артём Кирьянов в пресс-центре НСН провёл параллели с подходом Китая к развитию цифровой среды и привёл данные, иллюстрирующие растущее взаимодействие двух стран в цифровой сфере.
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов в пресс-центре НСН подчеркнул важность цифрового суверенитета и технологической независимости для устойчивости российской экономики.
«Наши собственные платформы, наш национальный мессенджер — необходимость для обеспечения базовой потребности в защищённой цифровой среде. Примерно так же на эту тему размышляют и в Китае. У нас общее стремление к обретению технологической независимости, понимание критической необходимости развития цифрового суверенитета. Это приоритет, который уже сложился в наших странах и реализуется на практике. Всё это имеет непосредственное отношение к устойчивости экономики. Можно привести множество примеров того, как цифровой суверенитет влияет на экономическую составляющую. В 2025 году вложения китайских компаний в платформу VK составили 2,6 миллиарда рублей, увеличившись на 18% по сравнению с предыдущим годом. По данным на 30 июня 2026 года, рекламодатели из Китая в первом полугодии увеличили расходы на продвижение рекламы в VK в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Совокупный объём бюджета превысил 2,5 миллиарда рублей, а количество рекламодателей из Китая выросло на 62%», — сказал собеседник НСН.
В 2026 году исполняется 30 лет со дня начала стратегического партнёрства России и Китая — эта веха подчёркивает значимость двусторонних связей в международной и экономической повестке. КНР по‑прежнему входит в число важнейших торговых партнёров РФ. По данным за 2025 год, товарооборот между странами достиг почти 240 миллиардов долларов. При этом характер сотрудничества эволюционирует: наряду с традиционными сферами всё активнее развиваются высокотехнологичные и наукоёмкие направления — в том числе технологическая сфера, промышленное производство, логистические решения и инновационные проекты.
Эксперты отмечают трансформацию деловых практик российского бизнеса в работе с китайскими контрагентами: компании всё чаще ориентируются на квартальное планирование и организацию закупок масштабными партиями, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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