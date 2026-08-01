СМИ: Warner Bros. не может согласовать сиквел фильма «Барби»
Студия Warner Bros. пока не может согласовать сиквел фильма «Барби», поэтому продолжение одного из самых кассовых проектов компании оказалось под угрозой срыва. Об этом сообщает The New York Times.
Отмечается, что представители студии до декабря должны заключить сделку с главными актерами проекта Марго Робби и Райаном Гослингом, а также с режиссером Гретой Гервиг, иначе права на «Барби» вернутся к компании Mattel.
Известно, что переговоры с ключевыми создателями идут уже несколько месяцев. Студия предложила им долю от прибыли при достижении фильмом определенных кассовых отметок, но гендиректор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав отказался утвердить предложенную сделку, посчитав ее «слишком щедрой».
По данным источника, представитель студии оспорил такую формулировку, заявив, что агенты актеров и режиссера отклонили сделанное еще в мае предложение, и до сих пор не выдвинули встречных условий.
Фильм «Барби» вышел в 2023 году и стал культурным феноменом, заработав в мировом прокате около $1,5 млрд.
Ранее искусствовед и историк анимации Анна Голда в интервью НСН отметила, что «Шепот сердца» будет интересен и понятен даже зрителям, далеким от японской анимации, благодаря универсальной и вневременной истории.
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