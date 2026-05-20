«Поставьте на 80»: Экономист призвал ЦБ ослабить курс рубля
Укрепление рубля не продлится долго, однако для экономики это позитивный сценарий, объяснил НСН аналитик Дмитрий Голубовский.
Укрепление рубля не является выгодным сценарием ни для рядовых россиян, ни в целом для экономики, считает эксперт по финансовым рынкам, аналитик Дмитрий Голубовский. В разговоре с НСН эксперт подчеркнул, что оптимальный курс доллара, который не вредит экономике и бюджету, составляет 80 рублей.
Курс доллара впервые за три года опустился ниже 71 рубля, а российская валюта с апреля стала лучшей в мире по версии Bloomberg. При этом эксперты отмечают, что каждый рубль укрепления сверх заложенного в бюджет курса обходится казне в 100–150 млрд рублей в месяц, пишут «Известия». Голубовский согласен с данными оценками. При этом эксперт считает, что в ближайшее время курс пойдет на разворот и вернется к привычным 80 рублям.
«Эти качели, рост волатильности никому не нужны. Парадокс ситуации в том, что сильный рубль создает проблемы правительству. Чтобы решить эти проблемы, оно должно взять часть своих доходов и на них покупать валюту. Но это значит сократить бюджетные расходы. Сократить бюджетные расходы — сократить в экономике спрос. Сократить в экономике спрос — значит, убить окончательно экономический рост. А когда убивается экономический рост, тормозится кредитование, падает рост денежной массы и рубль укрепляется дальше. У правительства нет никаких рычагов влияния на курс, даже если Минфин сейчас будет выкупать валюту на профицит бюджета, который образовался из-за хороших нефтяных цен. Для экономического роста лучше бы он эти деньги тратил, а проблему укрепления рубля лучше бы решал Центральный Банк. Самый действенный способ ослабить рубль — на следующем заседании снизить ставку сразу на 1% и дальше ее быстро довести ниже 12%. Тогда это сразу оживит экономический рост в стране, решит многие экономические проблемы, бизнес вздохнет свободнее», — разъяснил собеседник НСН.
По мнению эксперта, у национальной валюты должна быть стабильная «золотая середина», чтобы бизнес мог планировать долгосрочную деятельность.
«Слабый рубль — это плохо, сильный рубль — тоже плохо. Должна быть сбалансированная ситуация. Ее удалось достичь в последний год, когда курс 80 стоял с мая прошлого года. Все к этому привыкли и все научились с этим жить. Зачем его раскачивать и экспортеров-импортеров вводить в ступор этими колебаниями? Как спланировать экономическую деятельность в таких условиях? Поэтому пусть поставят курс доллара на 80 и там его держат. Все инструменты для стабилизации валютного рынка у Центрального Банка есть. Тогда ситуация резко изменится, и изменится к лучшему», — резюмировал Голубовский.
Ранее аналитик банковской сферы Владимир Шевченко в беседе с НСН оценил вероятность падения курса доллара до 30 рублей.
