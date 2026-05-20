Курс доллара впервые за три года опустился ниже 71 рубля, а российская валюта с апреля стала лучшей в мире по версии Bloomberg. При этом эксперты отмечают, что каждый рубль укрепления сверх заложенного в бюджет курса обходится казне в 100–150 млрд рублей в месяц, пишут «Известия». Голубовский согласен с данными оценками. При этом эксперт считает, что в ближайшее время курс пойдет на разворот и вернется к привычным 80 рублям.

«Эти качели, рост волатильности никому не нужны. Парадокс ситуации в том, что сильный рубль создает проблемы правительству. Чтобы решить эти проблемы, оно должно взять часть своих доходов и на них покупать валюту. Но это значит сократить бюджетные расходы. Сократить бюджетные расходы — сократить в экономике спрос. Сократить в экономике спрос — значит, убить окончательно экономический рост. А когда убивается экономический рост, тормозится кредитование, падает рост денежной массы и рубль укрепляется дальше. У правительства нет никаких рычагов влияния на курс, даже если Минфин сейчас будет выкупать валюту на профицит бюджета, который образовался из-за хороших нефтяных цен. Для экономического роста лучше бы он эти деньги тратил, а проблему укрепления рубля лучше бы решал Центральный Банк. Самый действенный способ ослабить рубль — на следующем заседании снизить ставку сразу на 1% и дальше ее быстро довести ниже 12%. Тогда это сразу оживит экономический рост в стране, решит многие экономические проблемы, бизнес вздохнет свободнее», — разъяснил собеседник НСН.