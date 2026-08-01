ФСБ: В Вологодской и Рязанской областях 2 россиян задержали за госизмену
В Вологодской и Рязанской областях задержали двух россиян, которых подозревают в госизмене и сотрудничестве со спецслужбами Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Известно, что житель Рязанской области 1978 года рождения находился в контакте с представителями Главного управления разведки минобороны Украины через мессенджеры и собирался перейти на сторону ВСУ для участия в конфликте против РФ. Ему инкриминируют ст. 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством»).
При этом второй подозреваемый, 2001 года рождения, был задержан в Великоустюгском округе Вологодской области. Согласно информации ФСБ, мужчина был завербован сотрудником СБУ через Telegram.
В ведомстве рассказали, что он помогал украинским вербовщикам искать людей для совершения диверсий и терактов на объектах транспортной инфраструктуры региона. Ему инкриминируют ст. 275 УК РФ («Госизмена»). Оба фигуранта арестованы.
Ранее ФСБ задержала жителя Таганрога, планировавшего теракт против ВС РФ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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