«Это говорит о снижении уровня доверия между странами и о скрытом конфликте. Страна-владелец подозревает, что конфликт перерастет в открытый. Во время нестабильности золото как раз дорожает, а валюты дешевеют. Европа подозревает ухудшение отношений в длительной перспективе, это уже очевидно. США просто могут не вернуть запасы в нужный момент, заблокировать, наложить санкции или изменить условия пользования. В таком случае страна-владелец перед другими странами окажется необеспеченной финансово. При ухудшении ситуации такой сценарий может даже закончиться банкротством. Любая такая нестабильность негативно влияет на доллар, идет замедление экономики США», - объяснил он.

Со своей стороны, директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков уверен, что подобные «игры» негативно влияет на мировую экономику.

«Страны занимаются возвратом данных объемов запасов. Существенного дисбаланса здесь не ожидаем. США заявляют, что выводят войска из Германии, здесь речи про репутационные риски уже не идет. Торговые войны и эскалация могут увеличить волатильность на финансовых рынках. Это все играет роль в совокупности. За одними действиями следуют другие, что влияет на мировую экономику», - сказал собеседник НСН.

В 2025–2026 годах представители правящей коалиции Германии, а также активисты Европейской ассоциации налогоплательщиков выступили с жесткими заявлениями, назвав политику Дональда Трампа непредсказуемой. В бундестаге всё чаще звучат требования проанализировать риски хранения средств в юрисдикции государства, которое «больше нельзя считать абсолютно надежным союзником ЕС».

