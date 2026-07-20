Золотые резервы ЦБ снизились до минимума с февраля 2020 года

Золотые резервы Банка России на 1 июля 2026 года снизились до 73,4 млн тройских унций, достигнув минимального показателя с февраля 2020 года. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на данные регулятора.

За май и июнь золотой запас сократился на 0,5 млн унций, опустившись с 73,9 млн до 73,4 млн. В июне снижение составило 300 тыс. унций, что продолжает тенденцию уменьшения запасов на протяжении всего текущего года. В январе резервы уменьшились на 300 тыс. унций, а с февраля по май сокращались на 200 тыс. унций ежемесячно.