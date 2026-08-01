В России нашли новый минерал, который стоит дороже золота

Неизвестный ранее минерал, стоимость которого может быть выше золота, обнаружили в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки.

Минерал нашли в Кировском руднике Хибинского массива специалисты Кольского научного центра РАН, Санкт-Петербургского государственного университета и Минералогического музея имени А. Е. Ферсмана. Находку назвали «Кольский ашкрофтин». В состав минерала входит редкоземельный элемент иттрий.

«Поэтому это уже не просто красивый камень, это химический архив земной коры – иттрий, кремний, калий, натрий и целая таблица Менделеева в одном кристалле. Средняя цена даже не за отдельный минерал, а лишь за его налет на породе составляет $145 за миллиметр», - отметили в Минобрнауки.

Химический состав обнаруженного образца уникален, он дополнен кальцием, марганцем и фтором. Структура найденного кристалла входит в группу самых сложных минеральных структур из известных науке.

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