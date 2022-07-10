Денег нет, но вы держитесь. Европейцы тормозят помощь Украине

Возможности и запасы западных стран для поддержки Украины ограничены, так что они не готовы к затяжному конфликту. Об этом заявил бывший глава военной разведки Чехии генерал-майор Андор Шандор в беседе с Parlamentní listy.

По его словам, некоторые страны Европы изначально выбрали умеренный путь в этом вопросе и не спешат предложить активную поддержку Украине. Так, в качестве примера Шандор привел Германию, которая активно «дает обещания, но обещания совсем не соответствуют ожиданиям и реальности».

Бюджетные органы Еврокомиссии блокируют кредит Украине в размере 1,5 миллиарда евро из-за опасений, что Киев не сможет вернуть средства. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников.