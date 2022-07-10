Денег нет, но вы держитесь. Европейцы тормозят помощь Украине
В Евросоюзе руководство все большего числа стран начинает осознавать, что Украина вряд ли вернет финансовую помощь, которую ей предоставляет Запад для противостояния с Россией.
Берлин затягивает выделение пакета помощи Украине в размере 9 млрд евро. Хотя решение о новом транше Киеву было принято на саммите Евросоюза в конце июня, глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер не одобрил планы Еврокомиссии оказать поддержку Украине за счет общего европейского долга по аналогии с финансированием Киева в период COVID-19. Об этом сообщает издание Corriere della Sera со ссылкой на источники в Брюсселе и Киеве.
Возможности и запасы западных стран для поддержки Украины ограничены, так что они не готовы к затяжному конфликту. Об этом заявил бывший глава военной разведки Чехии генерал-майор Андор Шандор в беседе с Parlamentní listy.
По его словам, некоторые страны Европы изначально выбрали умеренный путь в этом вопросе и не спешат предложить активную поддержку Украине. Так, в качестве примера Шандор привел Германию, которая активно «дает обещания, но обещания совсем не соответствуют ожиданиям и реальности».
Бюджетные органы Еврокомиссии блокируют кредит Украине в размере 1,5 миллиарда евро из-за опасений, что Киев не сможет вернуть средства. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников.
Как отмечает агентство, Украина настаивала на помощи, чтобы сохранить свою экономику на плаву во время конфликта с РФ.
Украина должна к осени погасить внешний долг в размере $1,4 млрд, в противном случае это негативно скажется на доступе страны к мировому финансовому рынку, сообщает Bloomberg.
Украинские власти могут попросить о реструктуризации долга, использовать замороженные золотовалютные резервы России, если Запад согласится передать их украинской стороне, а также договориться с Международным валютным фондом (МВФ), пишет РИА ФАН.
Заведующий сектором исследований Европейского Союза Института мировой экономики и международных отношений РАН Юрий Квашнин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал предположение о том, что Украина, получившая статус кандидата на вступление в Евросоюз, пробудет в таком качестве десятилетие и даже больше в том числе из-за бедности.
«Украина является сейчас самой бедной по показателю ВВП на душу населения страной Европы, у нее есть масса нерешенных институциональных проблем… На Украине очень большая проблема – это коррупция. Естественно, со стороны Еврокомиссии будет оказываться давление на Украину для того, чтобы она эту проблему решала. Также будет улучшение политической системы. Украине придется принимать достаточно серьезные меры по ее либерализации и демократизации», - подчеркнул Квашнин.
Украина ни по каким параметрам не подходит для членства в Евросоюзе или для статуса кандидата на вступление в сообщество, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
«Тотальная коррупция, разгул преступности, олигархическая власть и разрушенная экономика - вот характеристика современной Украины. И в Европе это тоже прекрасно понимают, но желание ослабить Россию превалирует», — отметил Володин.
Оказывающие поддержку Украине лидеры стран Запада боятся, что граждане устанут от украинского конфликта и сосредоточатся на внутренней повестке. Об этом пишет Politico.
«Мировые лидеры опасаются, что их общественность вскоре будет не готова продолжать борьбу», — отмечается в материале.
Ранее советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что для восстановления страны потребуется один трлн долларов, сообщает РИА Новости. По его словам, для восстановления экономики и инфраструктуры Украины нужна сумма, равная пяти годовым ВВП.
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