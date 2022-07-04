Чешский генерал заявил, что НАТО оказалась не готова к долгой поддержке Украины
Возможности и запасы западных стран для поддержки Украины ограничены, так что они не готовы к затяжному конфликту. Об этом заявил бывший глава военной разведки Чехии генерал-майор Андор Шандор в беседе с Parlamentní listy.
По его словам, некоторые страны Европы изначально выбрали умеренный путь в этом вопросе и не спешат предложить активную поддержку Украине. Так, в качестве примера Шандор привел Германию, которая активно «дает обещания, но обещания совсем не соответствуют ожиданиям и реальности».
Власти Украины неоднократно обращались к Западу с просьбой наладить поставки оружия. США, Европейский союз и Великобритания за несколько месяцев отправили амуницию и военную технику для ВСУ на десятки миллиардов долларов.
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