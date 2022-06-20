Володин заявил, что Украина не подходит для ЕС

Украина ни по каким параметрам не подходит для членства в Евросоюзе или для статуса кандидата на вступление в сообщество, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Тотальная коррупция, разгул преступности, олигархическая власть и разрушенная экономика - вот характеристика современной Украины. И в Европе это тоже прекрасно понимают, но желание ослабить Россию превалирует», — отметил Володин.