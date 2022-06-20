Володин заявил, что Украина не подходит для ЕС
Украина ни по каким параметрам не подходит для членства в Евросоюзе или для статуса кандидата на вступление в сообщество, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
«Тотальная коррупция, разгул преступности, олигархическая власть и разрушенная экономика - вот характеристика современной Украины. И в Европе это тоже прекрасно понимают, но желание ослабить Россию превалирует», — отметил Володин.
Председатель Госдумы подчеркнул, что решение о предоставлении Украине статуса кандидата для включения в ЕС было принято, так как сообщество и США «готовы делать все, чтобы военные действия продолжались».
По мнению Володина, Киев ожидает печальный итог: центром принятия решений официально станет Брюссель, а Украина «окончательно потеряет свою независимость», пишет Ura.ru.
Ранее Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Однако от Киева требуется провести судебную реформу, принять законы о борьбе с коррупцией и отмыванием денег, внести поправки в закон о нацменьшинствах, напоминает РИА ФАН.
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