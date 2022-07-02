СМИ: Западные лидеры опасаются, что граждане устанут от ситуации на Украине
Оказывающие поддержку Украине лидеры стран Запада боятся, что граждане устанут от украинского конфликта и сосредоточатся на внутренней повестке. Об этом пишет Politico.
«Мировые лидеры опасаются, что их общественность вскоре будет не готова продолжать борьбу», — отмечается в материале.
В частности, премьер-министр Эстонии Кайя Каллас заявила, что «везде проявляется усталость» от событий на Украине. Политик подчеркнула важность продолжения поддержки Киева, но в то же время указала на высокую инфляцию, энергетический кризис и пандемию.
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