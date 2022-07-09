Тайное становится явным. США и ЕС ищут дипломатический выход из конфликта на Украине

Власти США еще не понимают, что спецоперация на Украине, которую они щедро спонсируют, неизбежно приведет к ослаблению их страны. Окружение Джо Байдена заинтересовано в «конфликте на истощение» между Россией и Украиной, а прекратить его сможет отставка президента США, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

«Вашингтонские элиты, которые определяют внешнюю политику, по-прежнему расколоты. Все больше экспертов и представителей администрации признают, что вкачивание в Украину огромного количество денег и оружия результат не приносит. При этом есть так называемые "ястребы", которые хотят продолжать военные действия, невзирая ни на что…

Должны произойти изменения на самом верху. Байден не справляется не только с внешней политикой и ситуацией на Украине, но и внутри страны огромное количество проблем. Если бы Байден был порядочным человеком, он должен бы был признать все свои ошибки и подать в отставку. С ним мир все больше движется к Третьей мировой войне. Тут речь идет не только об Украине, она может стать тем, чем стала Сербия во время Первой мировой войны, а Польша – во время Второй мировой. Если Байден уйдет, возможно, Америка немного протрезвеет и власть перейдет к тем, кто понимает, что этот конфликт надо заканчивать», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».