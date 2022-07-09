Тайное становится явным. США и ЕС ищут дипломатический выход из конфликта на Украине
После заявлений Путина о том, что Россия ничего серьезного на Украине не начинала, США и страны ЕС тайно ведут переговоры о поиске дипломатического завершения конфликта.
Соединенные Штаты Америки с союзниками в Европе проводят тайные консультации о поиске путей дипломатических возможностей завершения военного конфликта на Украине. Об этом пишет немецкая газета Welt. Автор не публикует подробностей, но отмечает, что у Запада много причин для беспокойства.
Они могут быть связаны с позицией президента России Владимира Путина, который заявил, что Москва готова к мирным переговорам и пока еще не начинала ничего серьезного на Украине.
«Все должны знать, что мы, по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинали. При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров. Но те, кто отказываются, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться», - сказал Путин на встрече с руководителями думских фракций.
Украина понесет большие территориальные потери в ходе спецоперации, однако Соединенные Штаты дадут возможность украинским властям закончить ее лишь в случае, когда США сами начнут ослабевать, заявил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«То, что Украина понесет территориальные потери – я в этом не сомневаюсь. Это касается не только Крыма и Донбасса, но и тех территорий, которые контролируются сегодня ВС РФ. Чем дольше будет идти спецоперация, чем дольше Украина будет упираться в вопросах достижения каких-то договоренностей, тем больше потерь они будут нести. Американцы понимают, что Украина в этом противостоянии с Россией не выиграет. Но что касается помощи… Помогать будут. Потому что ***** (спецоперация – прим. НСН) на территории Украины, в которой участвуют граждане Украины, а не США, для них важна и нужна. Они считают, что таким образом она ослабит Россию», - сказал Цеков.
Власти США еще не понимают, что спецоперация на Украине, которую они щедро спонсируют, неизбежно приведет к ослаблению их страны. Окружение Джо Байдена заинтересовано в «конфликте на истощение» между Россией и Украиной, а прекратить его сможет отставка президента США, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.
«Вашингтонские элиты, которые определяют внешнюю политику, по-прежнему расколоты. Все больше экспертов и представителей администрации признают, что вкачивание в Украину огромного количество денег и оружия результат не приносит. При этом есть так называемые "ястребы", которые хотят продолжать военные действия, невзирая ни на что…
Должны произойти изменения на самом верху. Байден не справляется не только с внешней политикой и ситуацией на Украине, но и внутри страны огромное количество проблем. Если бы Байден был порядочным человеком, он должен бы был признать все свои ошибки и подать в отставку. С ним мир все больше движется к Третьей мировой войне. Тут речь идет не только об Украине, она может стать тем, чем стала Сербия во время Первой мировой войны, а Польша – во время Второй мировой. Если Байден уйдет, возможно, Америка немного протрезвеет и власть перейдет к тем, кто понимает, что этот конфликт надо заканчивать», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Если западные страны хотят «победить Россию на поле боя» в ситуации вокруг Украины, то говорить с ними не о чем. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания «двадцатки». По его словам, Запад своим желанием поражения России в спецоперации, «по сути дела не позволяет Украине перейти к мирному процессу».
«(Запад – ред. НСН) заставляет Украину брать свои вооружения, использовать эти вооружения для бомбежек городов, для уничтожения гражданского населения, что мы наблюдаем ежедневно», - сказал Лавров.
Ухудшение террористической обстановки во всем мире неизбежно даже после завершения конфликта на Украине, рассказал президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+3 464 / сут.
Умерли
381 тыс.+49 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+2 787 / сут.
- В Шри-Ланке новым президентом станет спикер парламента
- Тайное становится явным. США и ЕС ищут дипломатический выход из конфликта на Украине
- В украинскую бригаду терробороны в Харькове включили зэков
- Захарова посмеялась над Блинкеном за призывы «изолировать» Россию на G20
- Украина отключила Запорожскую область от газоснабжения
- Недоглядели. В японской полиции раскрыли подробности охраны Абэ
- Российские ВКС уничтожили хранилище американских гаубиц M777
- Глава Минтранса: Калининград не окажется в транспортной блокаде
- Брянский губернатор сообщил о взрыве на железнодорожных путях в Унечском районе
- В Шри-Ланке протестующие захватили резиденцию президента страны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru