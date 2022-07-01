Киссинджер назвал три варианта завершения конфликта на Украине
Кризис на Украине имеет три возможных сценария развития событий, считает экс-глава Госдепа, бывший советник президента США по нацбезопасности Генри Киссинджер. Об этом политик рассказал в интервью The Spectator.
По словам Киссинджера, первый вариант предполагает остановку российских войск на занятых позициях. При таком сценарии РФ «завоюет 20% Украины и большую часть Донбасса, основной промышленный и сельскохозяйственный регион, и кусок земли вдоль Черного моря».
«Если она [Россия] остановится, то это будет победой <…> И роль НАТО не будет столь значимой, как прежде считалось», — подчеркнул Киссинджер.
Еще один вариант урегулирования ситуации — попытка «вытеснить» российские силы из Крыма и освобожденных в ходе спецоперации территорий. Это может привести к началу конфликта непосредственно между Россией и Западом, пишет Газета.ру.
Третий сценарий предполагает возврат ситуации вокруг Украины к положению сил на 24 февраля. В таких условиях конфликт будет «заморожен» на некоторое время, отмечает телеканал «360». Киссинджер допустил серьезное перевооружение Киева и его тесное взаимодействие с НАТО.
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