Киссинджер назвал три варианта завершения конфликта на Украине

По словам Киссинджера, первый вариант предполагает остановку российских войск на занятых позициях. При таком сценарии РФ «завоюет 20% Украины и большую часть Донбасса, основной промышленный и сельскохозяйственный регион, и кусок земли вдоль Черного моря».

«Если она [Россия] остановится, то это будет победой <…> И роль НАТО не будет столь значимой, как прежде считалось», — подчеркнул Киссинджер.

Еще один вариант урегулирования ситуации — попытка «вытеснить» российские силы из Крыма и освобожденных в ходе спецоперации территорий. Это может привести к началу конфликта непосредственно между Россией и Западом, пишет Газета.ру.

Третий сценарий предполагает возврат ситуации вокруг Украины к положению сил на 24 февраля. В таких условиях конфликт будет «заморожен» на некоторое время, отмечает телеканал «360». Киссинджер допустил серьезное перевооружение Киева и его тесное взаимодействие с НАТО.

