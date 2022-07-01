Bloomberg: Украина должна выплатить к сентябрю $1,4 млрд внешнего долга

Украина должна к осени погасить внешний долг в размере $1,4 млрд, в противном случае это негативно скажется на доступе страны к мировому финансовому рынку. Об этом сообщает Bloomberg.

Вашингтон предложил передать Украине замороженные активы России

Сейчас Киев пытается найти способы выполнить свои внешние обязательства. Украинские власти могут попросить о реструктуризации долга, пишет «Свободная пресса».

Кроме того, в Киеве рассматривают возможность использовать замороженные золотовалютные резервы России, если Запад согласится передать их украинской стороне. Также Украина пытается договориться с Международным валютным фондом (МВФ), пишет РИА ФАН.

Киев должен погасить внешний долг «по крайней мере, до 1 сентября».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдолгУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры