Премьер Чехии назвал восстановление Украины приоритетом Праги

Председательство Чехии в Евросоюзе началось 1 июля.

Фиала отметил, что на фоне продолжения военных действий нельзя точно определить время начала восстановительных работ в стране. Между тем, по его словам, восстановление некоторых городов уже возможно, чтобы люди могли вернуться домой.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.

