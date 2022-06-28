Посол Финляндии в США заявил, что украинский кризис за счет санкций не преодолеть
Странам Запада не следует рассчитывать на преодоление кризиса вокруг Украины за счет применения санкций в отношении России, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление посла Финляндии в США Микко Хаутала.
«Не следует ожидать, что санкции решат это в военном плане», — заявил он. Так дипломат прокомментировал ситуацию на Украине.
Как считает посол, ограничительные меры серьезным образом навредят экономике РФ, однако призвал трезво смотреть на тот факт, что почти никогда при помощи санкций конфликт урегулировать не удается.
Тем временем, президент США Джо Байден и лидеры «Большой семёрки» (G7) в ходе встречи в Германии намерены обсудить введение новых санкций в отношении России.
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