Посол Финляндии в США заявил, что украинский кризис за счет санкций не преодолеть

«Не следует ожидать, что санкции решат это в военном плане», — заявил он. Так дипломат прокомментировал ситуацию на Украине.

Как считает посол, ограничительные меры серьезным образом навредят экономике РФ, однако призвал трезво смотреть на тот факт, что почти никогда при помощи санкций конфликт урегулировать не удается.

Тем временем, президент США Джо Байден и лидеры «Большой семёрки» (G7) в ходе встречи в Германии намерены обсудить введение новых санкций в отношении России.

