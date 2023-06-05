«Чувство дурноты»: Как сидр-убийца скосил 18 человек за день
«Метаноловый змий» забрал жизни 18 человек и отправил в реанимацию еще 37. На данный момент задержан хозяин предприятия, которому уже выносилось предупреждение от Роспотребнадзора.
Между тем, стало известно о смерти еще двух жительниц Самарской области от отравления тем же самым сидром, что унес жизни людей из Ульяновской области. Также сейчас врачи борются за жизнь двоих жителей Удмуртии, которые находятся в критическом состоянии. Все случаи связали с употреблением разливного сидра самарского производства.
ГУБИТ ЛЮДЕЙ НЕ ПИВО?
Глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в интервью НСН заявил, что большинство сидра, произведенного в России, является суррогатом.
«Это результат поблажек, которые делались на протяжении десятилетий пивоварам и сидроделам. По сути, весь сидр, который у нас производится, - это суррогат. Сидр делается из свежего яблочного сока, при этом сезон сбора яблок – это август-октябрь. Все, что произведено в Новый год и дальше, – суррогат. Дата розлива этого "Мистера Сидра" была 22-е мая. Это результат попустительства законодателей, которые не вводили вовремя строгий учет, маркировку этих напитков, до сих пор нет лицензирования их розничной продажи, - продавай, где хочешь, без всяких разрешений», - возмутился Шапкин.
Роспотребнадзор, в свою очередь, назвал основные признаки алкогольного отравления.
«Признаками алкогольного отравления и его суррогатами бывают: тошнота, рвота, чувство дурноты, головокружение, боли в животе, мучительная головная боль», - сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора.
Заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии факультета непрерывного медицинского образования РУДН Андрей Бутров в интервью НСН, что может спасти от алкоголя с метанолом.
«Два пальца в рот моментально и промывание желудка. К сожалению, тут все равно нужна быстрая реанимация, стимуляция функции почек и промывание желудка», - подчеркнул собеседник НСН.
МИСТЕР СИДР ПОД ЗАПРЕТОМ
Следователи задержали индивидуального предпринимателя, которого подозревают в причастности к смерти людей из-за отравления алкоголем в Ульяновской области. Уголовные дела об отравлениях возбудили и в Самарской, и в Ульяновской областях. Бизнесмену вменяются «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц».
Местные журналисты сообщают, что в портфеле компании, кроме «Мистера Сидра», также присутствует светлое и темное нефильтрованное пиво, «ЛетоСидр» и линейка лимонадов «AnDi». Самарские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах также сообщают, что розливом сидра занимался индивидуальный предприниматель Гусейнов Анар Афат Оглы. По информации СМИ, в ноябре 2022 года Роспотребнадзор по Самарской области проверял деятельность бизнесмена и вынес предостережение. Что послужило поводом для проверки и с чем связано предостережение - неизвестно.
По итогу глава Роспотребнадзора Анна Попова потребовала выявить и изъять из продажи по всей России всю продукцию «Мистер Сидр».
Позже отгрузки и поставки продукции «Мистер сидр» заблокировали на всей территории страны, сообщили в Росалкогольрегулировании, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru