«Чувство дурноты»: Как сидр-убийца скосил 18 человек за день

Между тем, стало известно о смерти еще двух жительниц Самарской области от отравления тем же самым сидром, что унес жизни людей из Ульяновской области. Также сейчас врачи борются за жизнь двоих жителей Удмуртии, которые находятся в критическом состоянии. Все случаи связали с употреблением разливного сидра самарского производства.



ГУБИТ ЛЮДЕЙ НЕ ПИВО?

Глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в интервью НСН заявил, что большинство сидра, произведенного в России, является суррогатом.

«Это результат поблажек, которые делались на протяжении десятилетий пивоварам и сидроделам. По сути, весь сидр, который у нас производится, - это суррогат. Сидр делается из свежего яблочного сока, при этом сезон сбора яблок – это август-октябрь. Все, что произведено в Новый год и дальше, – суррогат. Дата розлива этого "Мистера Сидра" была 22-е мая. Это результат попустительства законодателей, которые не вводили вовремя строгий учет, маркировку этих напитков, до сих пор нет лицензирования их розничной продажи, - продавай, где хочешь, без всяких разрешений», - возмутился Шапкин.



Роспотребнадзор, в свою очередь, назвал основные признаки алкогольного отравления.

«Признаками алкогольного отравления и его суррогатами бывают: тошнота, рвота, чувство дурноты, головокружение, боли в животе, мучительная головная боль», - сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора.

Заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии факультета непрерывного медицинского образования РУДН Андрей Бутров в интервью НСН, что может спасти от алкоголя с метанолом.

«Два пальца в рот моментально и промывание желудка. К сожалению, тут все равно нужна быстрая реанимация, стимуляция функции почек и промывание желудка», - подчеркнул собеседник НСН.