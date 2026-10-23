СМИ: Маск вложил более $445 млн долларов в выборы в США

Вложение сделало миллиардера крупнейшим из раскрытых доноров на выборах, которые определят, какая партия будет контролировать Конгресс США в последние два года президентства американского лидера Дональда Трампа.

По данным канала, только за первые две недели октября Маск вложил в выборы 76,8 млн долларов. Значительная часть средств была направлена на то, чтобы помочь Республиканской партии сохранить контроль над сенатом.

Промежуточные выборы пройдут в США 3 ноября.

Ранее Илон Маск признал, что во время работы в Белом доме слишком увлекся властью, пишет 360.ru.

