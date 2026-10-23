СМИ: Маск вложил более $445 млн долларов в выборы в США
Бизнесмен Илон Маск вложил в промежуточные выборы в США более 445 млн долларов. Об этом сообщил CNN со ссылкой на данные американской избирательной комиссии.
Вложение сделало миллиардера крупнейшим из раскрытых доноров на выборах, которые определят, какая партия будет контролировать Конгресс США в последние два года президентства американского лидера Дональда Трампа.
По данным канала, только за первые две недели октября Маск вложил в выборы 76,8 млн долларов. Значительная часть средств была направлена на то, чтобы помочь Республиканской партии сохранить контроль над сенатом.
Промежуточные выборы пройдут в США 3 ноября.
Ранее Илон Маск признал, что во время работы в Белом доме слишком увлекся властью, пишет 360.ru.
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