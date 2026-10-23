В МИД России рассказали о канале экстренной связи с НАТО

Дипломат ответил на вопрос о контактах по горячей линии связи между РФ и альянсом.

«У нас существует этот канал, когда надо, мы его задействуем», - указал Грушко.

Между тем президент Владимир Путин заявил, что НАТО продолжает наращивать военный потенциал, альянс «разбухает и расширяется», пишет 360.ru.

