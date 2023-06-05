Следователи задержали подозреваемого в смерти людей из-за алкоголя в Ульяновской области

Следователи задержали индивидуального предпринимателя, которого подозревают в причастности к смерти людей из-за отравления алкоголем в Ульяновской области, сообщили в ведомстве.

Шесть жителей Ульяновской области скончались от отравления после употребления сидра

Уточняется, что задержанный мужчина из Самарской области. Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

В СК добавили, что проводятся следственные действия.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что число погибших в результате отравления алкоголем в Димитровграде увеличилось до восьми, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ульяновская ОбластьАлкогольОтравлениеСледственный Комитет Рф

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