Следователи задержали подозреваемого в смерти людей из-за алкоголя в Ульяновской области

Уточняется, что задержанный мужчина из Самарской области. Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.



В СК добавили, что проводятся следственные действия.



Ранее Роспотребнадзор заявил, что число погибших в результате отравления алкоголем в Димитровграде увеличилось до восьми, передает «Радиоточка НСН».

