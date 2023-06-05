СМИ: Число погибших из-за отравления сидром в Поволжье выросло до 12 человек
5 июня 202313:41
Число погибших от суррогатного сидра в Поволжье увеличилось до 12 человек, сообщает Telegram-канал «112».
По его данным, еще 2 человека погибли в ульяновской больнице. Еще 12 человек находятся в клиниках.
Предприниматель, распространявший суррогатный алкоголь, уже задержан. Это 32-летний Анар Гусейнов, сообщает «112». Сейчас он находится на допросе у следователей.
Глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, как распознать суррогатный сидр.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru