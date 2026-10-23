Президент России Владимир Путин дал интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину, в котором сделал ряд важных заявлений. Прежде всего он заявил, что утраченные киевским режимом в ходе военных действий территории являются историческими землями России. Он напомнил, что люди, проживающие на этих территориях, проголосовали за государственную независимость и за воссоединение с Россией.

Таким образом говорить о территориальных потерях Украины неуместно, уточнил президент. Какие еще заявления сделал российский лидер и чего ждать в контексте решения украинского конфликта — в материале НСН.

«ХОТЯТ — ПУСТЬ ВОЮЮТ»

В ходе интервью Путин подчеркнул, что Россия решит свои задачи на поле боя, и все цели специальной военной операции будут достигнуты. По его словам руководство Украины относится к своим гражданам как к расходному материалу в рамках ведения военных действий с Россией.

«Они всё время говорили о том, что они готовы воевать до последнего украинца, — а само-то украинское руководство как относится к своим гражданам? Тоже как те, кто с нами хотят воевать за рубежом, относится как к расходному материалу? Это же всё-таки их граждане, которые воюют», — отметил президент.

Однако, если на Украине хотят вести боевые действия с Россией, то это «их дело», подчеркнул российский лидер, только непонятно, с чего в Киеве решили, что все обязаны спонсировать их в этом деле.

«Почему сегодняшнее украинское руководство решило, что весь мир должен платить этому украинскому руководству, воевать за них, поставлять оружие, боеприпасы, технику и так далее?», — возмутился он.

Путин напомнил, что людей на Украине воруют на улицах «как бездомных собак» и насильно тащат на фронт. Такие действия властей ведут к тяжелым последствиям для Украины, так как у тех, кто был принудительно мобилизован, снижается мотивация. При этом на самые горячие участки фронта отправляют именно тех, кто был отобран на фронт таким образом, а вот мотивированные националистические украинские формирования далеко не всегда находятся непосредственно на передовой.

При этом на Украине только официально полмиллиона дезертиров, однако в реальности их гораздо больше, подметил Путин.

ОБРАЩЕНИЕ К ЕВРОПЕ

Говоря о европейцах, президент отметил, что они не хотят вести военные действия с Россией, как и сама Россия.

«Если посмотреть на политические процессы, происходящие в той же Европе, становится очевидным, что воевать с Россией народы Европы не хотят. Хочу, чтобы нас услышали. И мы не хотим», — подчеркнул он.

Напомним, что в Москве неоднократно заявляли об отсутствии планов нападения на государства Европы. В сентябре 2026 года Путин подчёркивал, что Россия не готовится к боевым действиям с европейскими странами и не видит причин для обострения отношений.

А вот постоянно твердить об угрозе России и о подготовке к войне с ней — это значит иметь «политическую шизофрению», уверен президент. Таким образом он прокомментировал развернутую европейскими лидерами антироссийскую информационную кампанию.

ТРЕХСТОРОННИМ ПЕРЕГОВОРАМ БЫТЬ

При этом Владимир Путин подтвердил, что в ходе состоявшихся накануне переговоров с американскими посредниками Россия согласилась снова участвовать в трехсторонних переговорах с США и Украиной, в рамках которых будет обсуждаться обеспечение безопасности Украины и РФ после заключения мирного соглашения. Напомним, что 22 октября у Путина в Санкт-Петербурге прошла трехчасовая встреча со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.

Также он согласился с тем, что переговоры о гарантиях безопасности для Украины и России должны включать обсуждение будущей архитектуры европейской безопасности. В заключение он добавил, что Россия посмотрит, как будет развиваться ситуация в «ближайшие дни».

Тем временем вице-президент США Джей Ди Вэнс отверг слова сенатора-республиканца Том Тиллиса о том, что Россия «вертит президентом Дональдом Трампом как хочет».

«Могу заверить вас, что никто не вертит президентом США как хочет. Он вполне реалистично оценивает ситуацию», — заявил Вэнс в интервью телеведущему Раймонда Арройо.

