Умер писатель Рю Мураками
Японский писатель Рю (Рюносукэ) Мураками умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщила газета Mainichi.
Причина смерти не называется. По данным СМИ, похороны литератора прошли в кругу его семьи.
Как отметили в издательстве Gentosha, публиковавшем произведения автора, писатель ушел из жизни 17 октября, пишет Ura.ru.
Рю Мураками родился в 1952 году в японском Сасэбо. В 1976-м писатель выпустил первый роман «Все оттенки голубого». Всего автор издал несколько десятков произведений среди них «Дети из камеры хранения», «Мисо-суп», «Экстаз», «Меланхолия».
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