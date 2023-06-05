«Новогодний суррогат!»: Россиянам объяснили, как распознать сидр-убийцу
Российский сидр и «грушевый пуаре» с датой производства с декабря по июль изначально является суррогатом, сказал в эфире НСН Павел Шапкин.
Большинство сидра, произведенного в России, является суррогатом, заявил в интервью НСН глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.
Ранее в Димитровграде и Ульяновске восемь человек погибли, отравившись крафтовым сидром «Мистер Сидр», изготовленным в Красноглинском районе Самарской области. Еще две женщины умерли от отравления сидром в Новокуйбышевске Самарской области.
«Это результат поблажек, которые делались на протяжении десятилетий пивоварам и сидроделам. По сути, весь сидр, который у нас производится, - это суррогат. Сидр делается из свежего яблочного сока, при этом сезон сбора яблок – это август-октябрь. Все, что произведено в Новый год и дальше, – суррогат. Дата розлива этого "Мистера Сидра" была 22-е мая. Это результат попустительства законодателей, которые не вводили вовремя строгий учет, маркировку этих напитков, до сих пор нет лицензирования их розничной продажи, - продавай, где хочешь, без всяких разрешений», - возмутился Шапкин.
Он предупредил, что от некачественного яблочного и грушевого сидра можно погибнуть или ослепнуть.
«Люди, которые покупают такой сидр, должны понимать, что это изначально суррогат. Это не продукт естественного брожения, берут концентрированный сок, непонятный спирт, или вообще воду с ароматизатором, чтобы на сок не тратиться. Хотите сидр, покупайте французский. У нас нормальный сидр никто не делает, если делать его по соответствующим технологиям, он будет намного дороже, чем на прилавках. Все, что называется, сидр или "перри", "пуаре" (названия грушевого сидра – прим. НСН) из груш – суррогат и очень серьезный риск для жизни. Можно серьезно пострадать, ослепнуть или вообще не вернуться из реанимации», - подчеркнул глава Национального союза защиты прав потребителей.
Шапкин призвал срочно ввести лицензирование розничных продаж таких напитков.
«Никто сейчас не говорит, что нужно лицензировать розницу, есть разговоры о том, что надо запретить розлив в жилых домах. По сути, это никак не проверяется, у нас реестр производителей таких напитков будет вестись только с 1 сентября, а маркировка напитков в пластике и стекле – с 1 октября», - заключил собеседник НСН.
Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в России очень дорогая водка по сравнению с доходами населения. По его данным, с 2010-2016 год 700 млн литров водки ушли в нелегальный сектор, превратившись в суррогат.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru