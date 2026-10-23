В ОКР назвали российских спортсменов самыми проверяемыми на допинг в мире

«Мы много дискуссируем и с Международным олимпийским комитетом, и с Международным агентством допинг-тестирования (ITA), и все прекрасно понимают, что российские спортсмены за последние 10 лет являются самыми тестируемыми в мире», - приводит его слова ТАСС.

Как отметил Березов, атлетов из РФ тестируют в том числе Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и международные федерации. По словам генсека ОКР, «определенный перекос в нашу сторону» есть, и российская сторона плотно работает над тем, чтобы подойти «абсолютно чистыми» к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе.

Ранее совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций отменил санкции против Всероссийской федерации легкой атлетики, связанные с допингом, напоминает 360.ru.

