Два человека отравились сидром в Удмуртии

Два случая отравления сидром зафиксировано в Удмуртии, сообщили власти региона.

Следователи задержали подозреваемого в смерти людей из-за алкоголя в Ульяновской области

Уточняется, что пострадавшими оказались мужчина и женщина. Сейчас они находятся в критическом состоянии.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что число погибших в результате отравления алкоголем в Димитровграде Ульяновской области увеличилось до восьми.

Следователи задержали индивидуального предпринимателя, которого подозревают в причастности к смерти людей из-за отравления алкоголем в Ульяновской области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МВД России
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