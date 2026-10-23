Российская группа «Аффинаж» выпустила новый альбом «Снаружи мажор внутри минор». Пластинка доступна на музыкальных платформах.

Новинка стала девятым номерным альбомом коллектива, она вышла после трехлетнего перерыва в дискографии «Аффинажа».

«За это время многое поменялось - и в нас самих, и в группе, и в самом мире. И альбом... отразил в себе все эти многочисленные перемены», - отметили музыканты.

Группа назвала работу не просто взглядом в будущее, а «смелым туда, в это будущее, шагом». В альбом вошло 11 композиций, в том числе выпущенные ранее синглы «Непокой», «От меча» и «Отличник».

Между тем группа «Бонд с кнопкой» выпустила мини-альбом с концертными версиями песен «Цветы» и «Казачья».

