Группа «Аффинаж» выпустила новый альбом

Российская группа «Аффинаж» выпустила новый альбом «Снаружи мажор внутри минор». Пластинка доступна на музыкальных платформах.

Новинка стала девятым номерным альбомом коллектива, она вышла после трехлетнего перерыва в дискографии «Аффинажа».

«За это время многое поменялось - и в нас самих, и в группе, и в самом мире. И альбом... отразил в себе все эти многочисленные перемены», - отметили музыканты.

Группа назвала работу не просто взглядом в будущее, а «смелым туда, в это будущее, шагом». В альбом вошло 11 композиций, в том числе выпущенные ранее синглы «Непокой», «От меча» и «Отличник».

Между тем группа «Бонд с кнопкой» выпустила мини-альбом с концертными версиями песен «Цветы» и «Казачья».

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ФОТО: Фотограф Александр Трофимов
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