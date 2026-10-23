Компания LG подала заявку на регистрацию товарного знака в РФ

Компания LG подала заявку на регистрацию в России товарного знака для линейки портативных беспроводных смарт-экранов LG StanbyME. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.

Южнокорейский производитель захотел зарегистрировать черную надпись StanbyME Beam.

По данным Роспатента, заявка была подана компанией «ЭлДжи Электроникс» 16 октября. Публикация сведений о ней состоялась 20 октября. Компания сможет использовать зарегистрированный бренд в рамках перечня товаров и услуг.

Ранее компания Calvin Klein Trademark Trust зарегистрировала в РФ свой товарный знак, напоминает Ura.ru.

