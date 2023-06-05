Две женщины умерли из-за употребления сидра в Самарской области
5 июня 202312:34
В Самарской области скончалось еще несколько человек после употребления сидра, сообщили в Следственном комитете России.
Уточняется, что умерли две женщины. Следователи возбудили уголовное дело.
Ранее Роспотребнадзор заявил, что число погибших в результате отравления алкоголем в Димитровграде Ульяновской области увеличилось до восьми.
Следователи задержали индивидуального предпринимателя, которого подозревают в причастности к смерти людей из-за отравления алкоголем в Ульяновской области, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru