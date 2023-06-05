Две женщины умерли из-за употребления сидра в Самарской области

В Самарской области скончалось еще несколько человек после употребления сидра, сообщили в Следственном комитете России.

Шесть жителей Ульяновской области скончались от отравления после употребления сидра

Уточняется, что умерли две женщины. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что число погибших в результате отравления алкоголем в Димитровграде Ульяновской области увеличилось до восьми.

Следователи задержали индивидуального предпринимателя, которого подозревают в причастности к смерти людей из-за отравления алкоголем в Ульяновской области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МВД России
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