«Два пальца в рот»: Что может спасти от алкоголя с метанолом

При употреблении метанола нужна быстрая реанимация, стимуляция функции почек и, конечно же, промывание желудка, заявил в эфире НСН заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии РУДН Андрей Бутров.

Заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии факультета непрерывного медицинского образования РУДН Андрей Бутров в интервью НСН рассказал, что человека, выпившего алкоголь с метанолом, нужно срочно реанимировать.

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Ранее в Ульяновской области шестнадцать человек погибли, отравившись крафтовым сидром «Мистер Сидр», изготовленным в Красноглинском районе Самарской области. Еще две женщины умерли от отравления сидром в Новокуйбышевске Самарской области. Еще два случая отравления сидром зафиксировали в Удмуртии. Андрей Бутров сказал, что в случае употребления напитка с метанолом необходимо как можно скорее вывести химикат из организма.

«Два пальца в рот моментально и промывание желудка. К сожалению, тут все равно нужна быстрая реанимация, стимуляция функции почек и, конечно же, промывание желудка», - подчеркнул собеседник НСН.

По его словам, метанол всасывается в организм очень быстро. Сидр с метанолом опасен тем, что этот напиток еще и газированный.

«Метанол очень быстро всасывается. Симптоматика быстро очень проявляется, практически моментально. Быстрее, чем пиво и вино действует. Еще и газики ускоряют все. Так как жидкость проходит из желудка в кишечник очень быстро», - заключил реаниматолог.

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ФОТО: РИА Новости
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