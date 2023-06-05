Число умерших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 16 человек
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своём Telegram-канале заявил, что число отравившихся сидром в регионе выросло до 35 человек, в том числе 25 - в Димитровграде, девять - в Ульяновске, один - в Новой Малыкле.
Он указал, что в результате отравления умерли уже 16 человек, за жизнь остальных борются врачи. Ранее сообщалось о восьми погибших.
Русских отметил, что региональный Минздрав направил экипажам скорой помощи специальные инструкции при обнаружении пациентов с отравлениями любой этимологии.
«В стационарах области созданы резервные терапевтические, гемодиализные и реанимационные койки... Усилили дежурство в профильных стационарах: к приему пациентов полностью подготовлено токсикологическое отделение УОКЦСВМП», - написал губернатор.
Он добавил, что всем родственникам погибших и пострадавших будет оказана материальная и психологическая помощь.
Ранее Следственный комитет задержал индивидуального предпринимателя из Самарской области, подозреваемого в массовом отравлении сидром в Ульяновской области, сообщает Ura.ru.
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