Число умерших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 16 человек

Он указал, что в результате отравления умерли уже 16 человек, за жизнь остальных борются врачи. Ранее сообщалось о восьми погибших.

Русских отметил, что региональный Минздрав направил экипажам скорой помощи специальные инструкции при обнаружении пациентов с отравлениями любой этимологии.

«В стационарах области созданы резервные терапевтические, гемодиализные и реанимационные койки... Усилили дежурство в профильных стационарах: к приему пациентов полностью подготовлено токсикологическое отделение УОКЦСВМП», - написал губернатор.

Он добавил, что всем родственникам погибших и пострадавших будет оказана материальная и психологическая помощь.

Ранее Следственный комитет задержал индивидуального предпринимателя из Самарской области, подозреваемого в массовом отравлении сидром в Ульяновской области, сообщает Ura.ru.